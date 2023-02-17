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Сегодня, 12:05

Футбольный клуб «Шинник» направил претензию агентству, которое бронировало отель в Турции

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков заявил, что клуб направил претензию агентству, которое бронировало отель Royal Seginus в Анталье, где произошла потасовка с игроками украинского «Миная».

«В рамках правового поля мы отправили запрос на основании договора между нами и агентством, которое осуществляло подбор отеля. Уже непосредственно агентство должно выяснять отношения с гостиницей. У нас с ней напрямую нет никаких договоров», — приводит слова Кулакова ТАСС.

Конфликт между футболистами «Шинника» и «Миная» произошел 13 февраля в отеле Royal Seginus в Анталии (Турция), где команды проводят тренировочные сборы.

Отмечалось, что украинцы требовали от начальника ярославской команды спеть их национальный гимн, а спустя время украинские игроки избили в лифте футболиста «Шинника».

Источник: https://tass.ru/sport/17074013
Футбол
ФК Шинник
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