Сергей Никитин вошел в тренерский штаб «Рубина»

Сегодня, 20:16
В тренерский штаб Юрия Уткульбаева вошел Сергей Никитин. Контракт 52-летнего специалиста с «Рубином» рассчитан до окончания сезона-2022/23, сообщает пресс-служба казанской команды.
Никитин работал тренером в ВУОР и «Олимпия» (обе — Волгоград), «Мастер-Сатурн» (Егорьевск), «Крылья Советов» (Самара), «Тюмень», спортивным директором в Академии Коноплева (Самарская обл.), Академиях «Анжи» (Махачкала) и ЦСКА (Москва).
Затем работал в Российском футбольном союзе (заместитель Начальника Отдела подготовки тренеров Академии РФС, инструктор Академии РФС по тренерскому образованию Лицензия «PRO-УЕФА»).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования