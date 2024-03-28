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Мелбет-Первая Лига

28 марта, 13:55

Овчинников: «Если Первая лига ослабит лимит, то себя закопает, а в РПЛ его надо ужесточить»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников высказался о лимите на легионеров в РПЛ и первой лиге.

«В РПЛ на поле должно быть максимум пять человек иностранцев. В первой лиге играют четверо — это еще нормально. Но чем иностранцев меньше, тем лучше. Если первая лига ослабит лимит, то себя закопает. Смотря еще, кто и из чего исходит. Если не хочется своих выращивать и искать, а брать готовых, когда есть деньги. Когда «Зенит» выкатывает восемь бразильцев. Понимаю, конечно, что это малая сборная Бразилии с пляжа. Да, это хорошие футболисты, но надо иметь своих. В моем понимании, лимит на легионеров в РПЛ стоит ужесточить», — приводит слова Овчинникова Legalbet.

В РПЛ действует лимит с 13 иностранцами в заявке на сезон, при одновременном нахождении на футбольном поле не более восьми. В первой лиге клуб имеет право заявлять на чемпионат не более четырех легионеров.

Источник: Legalbet
Первая лига
РПЛ
Валерий Овчинников
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