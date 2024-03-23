Все матчи выходных под эгидой РФС перенесены

Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) приняло решение перенести все матчи ближайшего тура соревнований под эгидой РФС.

«Перенести проведение матчей всех спортивных соревнований по футболу (всех его спортивных дисциплин и разновидностей) под эгидой РФС, в том числе соревнования, организуемые/проводимые Лигами, региональными федерациями по футболу и их объединениями, которые должны были быть проведены 23 и 24 марта 2024 года», — говорится в заявлении РФС.

Таким образом, перенесены игры женской суперлиги, первой лиги, второй лиги, суперлиги по футзалу, чемпионата России по футзалу среди женщин, высшей лиги по футзалу среди мужчин, всех соревнований РФФ и МРО. Точные даты и время проведения матчей будут объявлены дополнительно.

В пятницу, 22 марта, неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. По данным Следственного комитета, в результате теракта погибли 115 человек.