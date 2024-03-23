Все матчи выходных под эгидой РФС перенесены

23 марта, 14:00
Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) приняло решение перенести все матчи ближайшего тура соревнований под эгидой РФС.
«Перенести проведение матчей всех спортивных соревнований по футболу (всех его спортивных дисциплин и разновидностей) под эгидой РФС, в том числе соревнования, организуемые/проводимые Лигами, региональными федерациями по футболу и их объединениями, которые должны были быть проведены 23 и 24 марта 2024 года», — говорится в заявлении РФС.
Таким образом, перенесены игры женской суперлиги, первой лиги, второй лиги, суперлиги по футзалу, чемпионата России по футзалу среди женщин, высшей лиги по футзалу среди мужчин, всех соревнований РФФ и МРО. Точные даты и время проведения матчей будут объявлены дополнительно.
В пятницу, 22 марта, неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. По данным Следственного комитета, в результате теракта погибли 115 человек.