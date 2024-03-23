Первая лига сообщила о переносе матчей 24-го тура

Матчи 24-го тура первой лиги перенесены, сообщает пресс-служба лиги.

«Уважаемые болельщики, в связи с трагическими событиями, произошедшими вчера на территории Московской области по решению РФС все матчи 24-го тура МЕЛБЕТ-Первой лиги будут перенесены на резервные дни. О новых датах будет сообщено дополнительно», — говорится в заявлении первой лиги.

22 марта ФНЛ сообщала о переносе ближайших матчей в Москве и Московской области после трагических событий в «Крокус Сити Холле».

В пятницу, 22 марта, неизвестные устроили стрельбу в «Крокусе» в Красногорске. По данным Следственного комитета, число погибших при теракте составляет 115 человек.