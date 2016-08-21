"Енисей" Тихонова на последних минутах вырвал победу у "Тосно"

В игре 9-го тура ФНЛ "Енисей" на последних минутах сумел вырвать победу в гостевой встрече против "Тосно" – 2:1. Победный мяч с пенальти забил защитник Валерий Кичин, появившийся на поле за несколько секунд перед назначением 11-метрового.

Также в родных стенах "Тамбов" уступил "Тюмени" (0:1), а "Химки" поделили очки с "Соколом" (0:0).

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9-й тур

"Тосно" (Тосно) – "Енисей" (Красноярск) – 1:2 (1:1)

Голы: Коротаев, 28 (0:1). Гарбуз, 35 (1:1). Кичин, 90+1 – с пенальти (1:2).

"Тосно": Нигматуллин, Буйволов, Абазов, Дугалич, Гарбуз, Мухаметшин (Кутьин, 62), Макаров, Кашчелан, Галиулин, Палиенко, Заболотный (Марков, 68).

"Енисей": Вавилин, Чичерин, Чернов, Колев, Рожков (Васильев, 90+1), Семакин (Кичин, 90+1), Ланин, Фатуллаев, Малоян (Козлов, 70), Коротаев (Кухарчук, 61), Комков.

Предупреждения: Гарбуз, 27. Комков, 41. Абазов, 45+1. Колев, 58. Палиенко, 74. Вавилин, 80. Макаров, 89.

Удаление: Комков (Енисей), 67 (грубая игра).

Судья: Костевич (Рыльск).

21 августа. Великий Новгород. Стадион "Электрон (Центральный)".

"Тамбов" (Тамбов) – "Тюмень" (Тюмень) – 0:1 (0:0)

Гол: Мамтов, 72.

"Тамбов": О.В.Смирнов, Михалев, Шляков, Рыбин, Овсиенко, Чернышов, Зяблов (Шевчук, 64), Зюзин (Трусевич, 46), Поярков, Каюмов (Спицын, 73), Алумона (Дорожкин, 56).

"Тюмень" : А.А.Смирнов, Гузь, Ахмедов, Шабаев, Рябокобыленко (Локтионов, 90+1), Павленко (Лешонок, 62), Чудин, Кленкин (Пустозеров, 84), Шляпкин (Шакуро, 73), Мамтов, Чуканов.

Предупреждения: Поярков, 15. Кленкин, 43. Пустозеров, 87.

Судья: Чистяков (Азов).

21 августа. Тамбов. Стадион "Спартак".

"Химки" (Химки) – "Сокол" (Саратов) – 0:0

"Химки": Цицилин, И.Чернышов, Шумских, Лапин, Тюнин, Малания, Гащенков (Ахба, 54), Петрусев (Широков, 90+1), Казаев, Мостовой (Кирсанов, 66), Кузьмичев (С.С.Чернышов, 73).

"Сокол": Сугробов, Васянович, Климов, Ходырев, Пасько, Мануковский (Паштов, 14), Романенко, Дудолев (Перченок, 46. Дергачев, 87), Хрущев (Домшинский, 69), Плэтикэ, Галыш.

Предупреждения: Лапин, 28. Хрущев, 32.

Судья: Лапочкин (Санкт-Петербург).

21 августа. Химки. Стадион "Родина".