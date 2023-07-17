Футболисты СКА после атаки на Крымский мост планируют добраться в Ростов из Симферополя на поезде

ФНЛ совместно с ростовским СКА рассматривают варианты возвращения команды в родной город из Севастополя после атаки на Крымский мост, сообщает Metaratings.ru.

Как отмечает источник, в Керчи закрыта переправа, и единственный вариант добраться оттуда до Ростова — на поезде. Ожидается, что игроки СКА отправятся в путь вечером 17 июля.

Ранее стало известно, что ростовская команда оказалась на Крымском мосту во время террористической атаки двух украинских надводных беспилотников, повредивших сооружение. СКА возвращался домой после матча с «Севастополем» (1:3), который прошел 16 июля в рамках первого тура нового сезона ФНЛ-2.

В СМИ сообщалось, что с утра движение по Крымскому мосту было остановлено. Однако возобновилось железнодорожное движение, также работает паромная переправа. При помощи паромной переправы игроки команды «Рубин Ялта» вернулись в Крым со своего выездного матча против команды «Биолог-Новокубанск» (1:1).