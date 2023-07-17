Украина потребовала исключить РФС из УЕФА и ФИФА из-за крымских клубов

Украинская ассоциация футбола (УАФ) опубликовала обращение к ФИФА и УЕФА с требованием исключить РФС из числа членов организаций из-за участия крымских клубов в матчах второй лиги.

«Мы уже несколько раз обращались в ФИФА и УЕФА по поводу попыток руководства российского футбола включить украинские клубы в российские чемпионаты. Обращаемся к вам снова с просьбой принять меры по устранению еще одного нарушения Россией всех существующих правил и норм. Несмотря на многочисленные обращения УАФ в ФИФА и УЕФА на этот счет, 16 июля ФК «Севастополь» и ФК «Рубин Ялта» провели свои первые матчи во втором российском дивизионе. Мы расцениваем такие действия как грубое нарушение уставов ФИФА и УЕФА и решения УЕФА об особом статусе крымского футбола», — приводит заявление УАФ РИА «Новости».

УЕФА сохраняет запрет на участие клубов Крыма в турнирах Российского футбольного союза.

В июне ялтинский «Рубин» и «Севастополь» прошли аттестацию ФНЛ для участия в чемпионате второй лиги. В воскресенье, 16 июля, команды провели первые матчи в третьем по силе российском дивизионе.

Ранее президент ФНЛ Наиль Измайлов в комментарии для «СЭ» объяснил, почему включение крымских клубов во вторую лигу не повлечет за собой санкции со стороны УЕФА.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявлял, что позиция УЕФА по этой ситуации такова, что организация не должно допускать профессиональные футбольные клубы из Крыма к участию в профессиональных соревнованиях.