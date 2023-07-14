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OLIMPBET Суперкубок России

Сегодня, 10:04

Корнеев заявил, что у «Зенита» не возникнет проблем с настроем на матч за OLIMPBET Суперкубок с ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев считает, что у санкт-петербургского «Зенита» не возникнет проблем с настроем на матч за OLIMPBET Суперкубок страны с московским ЦСКА.

«Не думаю, что у петербуржцев возникнут какие-то проблемы с настроем. Соперники выйдут на поле с огромным желанием. Поверьте, у подопечных Сергея Семака не будет меньше мотивации снова взять верх, если они уже до того делали это четыре раза. Единственное, ЦСКА усложнила жизнь ситуация с уходом важных исполнителей. Они потеряли Хесуса Медину и пока никого не приобрели взамен. Также не удалось вернуть Марио Фернандеса. Армейцы сейчас проходят через сложности, тогда как оппонент на их фоне практически полностью укомплектован», — приводит слова Корнеева RT.

ЦСКА сыграет с «Зенитом» в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Игра пройдет в субботу, 15 июля. Начало встречи -в 17.00 по московскому времени.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1174209-korneev-zenit-cska
Игорь Корнеев
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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