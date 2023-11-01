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Сегодня, 13:22

Адвокат Жорин рассказал, какое наказание грозит Бугаеву за распространение наркотиков

Константин Белов
Корреспондент
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Известный адвокат Сергей Жорин в комментарии для «СЭ» высказался о задержании экс-защитника сборной России Алексея Бугаева за производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере.

«Если судом будет доказана его виновность, то наказание будет от 15 до 20 лет. Вину может установить только суд, это должен быть приговор, вступившую в законную силу. Даже признание, по сути, не является установлением вины. Но, к сожалению, все указывает на то, что описанные обстоятельства имели место. Это печально, когда речь идет о спортсменах. Нужно подальше держаться от наркотиков, потому что это ломает жизни и физически убивает человека, а сроки наказания огромные», — сказал Жорин «СЭ».

Сегодня появилась информация, что 42-летнего экс-футболиста задержали в Краснодаре, где обнаружили при нем порядка 495 г мефедрона. Правоохранители установили, что Бугаев получил наркотические вещества во владение с помощью найденной на улице закладки. На Алексея заведено уголовное дело о покушении на сбыт в особо крупном размере.

Бугаев завершил карьеру в 2010 году. Его последним клубом стал «Краснодар». Кроме того, защитник выступал за «Томь», «Химки», «Локомотив» и «Торпедо». Также на его счету 7 матчей за сборную России.

Алексей Бугаев
Футбол
Сборная России по футболу
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