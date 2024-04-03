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Сборная России

3 апреля, 21:22

Воспитанник «Зенита» Барановский: «Сборные получают игровую практику, но конкуренции нет»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Воспитанник «Зенита» Алексей Барановский поделился мнением об отстранении российских команд от международных соревнований.

«Сейчас сборные получают игровую практику, но той конкуренции, что была ранее, нет. Это плохо, потому что близлежащие страны не могут составить той конкуренции, которую дают те же матчи против Англии, Испании или Бразилии. В таких играх можно гораздо больше опыта набраться», — приводит слова Барановского Metaratings.ru.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. В связи с этим сборная России проводит только товарищеские матчи.

Источник: Metaratings.ru
Сборная России по футболу
ФК Зенит
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