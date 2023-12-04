Калешин уверен, что Европе без России будет очень тяжело

Тренер Евгений Калешин заявил, что Европа сама вернется к России.

«Нужно ли переходить в Азию? Зачем нам переходить в Азию, когда мы ближе к Европе? Мы Европе дали методику, лучших тренеров — Вячеслава Платонова, Юрия Верхошанского. У нас все лучшие тренеры! Европа должна к нам прийти. Нам нужно создать сильный продукт, турниры, начиная от «Кожаного Мяча». Чтобы люди посмотрели на наших игроков и захотели играть с нами. Нам не надо париться, что мы не участвуем в европейских турнирах. Условно, «Акрон» разве думает порадовать испанского болельщика? Кроме трех-четырех клубов, способных играть в еврокубках, все должны думать, как им радовать своих болельщиков. «Спартак» и «Зенит» тоже больше должны радовать своих фанатов, а пять-семь игр в Европе — дополнительный бонус. Рано или поздно Европа прибежит к нам — никогда ничего не просите, сами придут и все дадут. Знаете же это произведение? Я думаю, что Европа приползет к России. Без нашей страны и нашего рынка им будет очень тяжело. У нас огромнейший рынок, много футболистов и мыслящих тренеров. Мы можем придумать то, что не придумают они. Я смотрел испанскую медиалигу — это смешная пародия на нашу!» — приводит слова Калешина «РБ Спорт».

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.