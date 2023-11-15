Карпин назвал приблизительный состав сборной России на матч с Кубой

Сегодня, 14:48
Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал приблизительный состав на товарищеский матч против Кубы.
— Правильно ли понимаем, что состав на сегодняшней тренировке в розовых манишках — Осипенко, Солдатенков, Кузяев, Головин, Волков, Сильянов — будет основным в игре с Кубой?
— Приблизительно.
— Перемены могут быть в атаке?
— Они могут быть где угодно. Незначительные, но, скорее всего, на 2-3 позициях.
Сборная России проведет товарищеский матч против Кубы 20 ноября в Волгограде. Начало игры — в 19.30 (мск).