Карпин: «Ничего не сказал Пиняеву — не забил и ладно»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал разгром Кубы (8:0) в товарищеском матче.

— Победа со счетом 8:0. Что-то сказали Пиняеву, когда он не реализовал пенальти? Могли повторить рекорд сборной России.

— Пиняеву ничего не сказал. Не забил и не забил, ладно. Ничего страшного.

— Казалось, вы были не очень довольны, когда стадион пел песню в вашу честь. Какая ваша любимая композиция у певицы Афродиты?

— Я больше никакой не знаю, кроме «Валера-Валера».

Сборная России одержала вторую самую крупную победу в истории национальной команды. В июне 2019 года сборная разгромила Сан-Марино со счетом 9:0.