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Сборная России

Сегодня, 11:39

Кержаков рассказал, нужны ли сборной России товарищеские матчи

Виктория Кравченко
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Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков заявил, что сборной России по футболу нужны товарищеские матчи, чтобы напомнить о себе.

«Думаю, что сборная России сейчас нужна. Товарищеские матчи тоже нужны, чтобы обозначать, что мы еще живы. Мы обязательно вернемся, только я не знаю, когда», — цитирует Кержакова РИА «Новости».

Российские клубы и сборные по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Члены исполкома РФС несколько раз обсуждали вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию, однако окончательное решение не было принято. 22 июня глава организации Александр Дюков заявил, что возможный переход российского футбола в Азию будет приниматься по договоренности с УЕФА.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230724/kerzhakov-1885914360.html
Михаил Кержаков
Сборная России по футболу
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