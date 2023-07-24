Кержаков рассказал, нужны ли сборной России товарищеские матчи

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков заявил, что сборной России по футболу нужны товарищеские матчи, чтобы напомнить о себе.

«Думаю, что сборная России сейчас нужна. Товарищеские матчи тоже нужны, чтобы обозначать, что мы еще живы. Мы обязательно вернемся, только я не знаю, когда», — цитирует Кержакова РИА «Новости».

Российские клубы и сборные по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Члены исполкома РФС несколько раз обсуждали вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию, однако окончательное решение не было принято. 22 июня глава организации Александр Дюков заявил, что возможный переход российского футбола в Азию будет приниматься по договоренности с УЕФА.