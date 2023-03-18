Колосков назвал закономерностью восемь игроков «Спартака» в сборной России

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился мнением о вызове восьми игроков «Спартака» на товарищеские матчи сборной России в марте.

«Восемь игроков «Спартака» в сборной России — закономерность, это не должно удивлять. У красно-белых всегда были ведущие футболисты страны. Сейчас «Спартак» больше и ярче всех наигрывает россиян, они у «Спартака» качественные, мастеровитые. Остальные команды либо нестабильны, либо у них преобладают легионеры, как у «Зенита». Поэтому ничего удивительного здесь нет, все логично», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

На ближайшие сборы в Новогорске вызваны вратарь «Спартака» Александр Селихов, а также защитники Георгий Джикия, Даниил Хлусевич и Даниил Денисов, полузащитники Антон Зиньковский, Данил Пруцев и Руслан Литвинов и нападающий Александр Соболев. При этом Денисов и Пруцев впервые получили вызов в сборную России.