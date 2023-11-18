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Сборная России

Сегодня, 13:10

На матч Россия — Куба продано 35 тысяч билетов

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Волгоград-Арена.
Фото Андрей Мирейко
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В службе коммуникаций РФС рассказали «СЭ» о ходе продаж билетов на товарищеский матч между сборными Росссии и Кубы.

«На текущий момент реализовано 35 тысяч билетов, при вместимости чуть больше 40 тысяч зрителей. Отметим, что перед стартовым свистком зрителей ждет масштабный номер открытия с использованием световой и лазерной техники. А развлекательная программа стартует за 2,5 часа до матча — в 17:00», — сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Сборная России проведет товарищеский матч против Кубы 20 ноября в Волгограде. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

Куба занимает 169-е место в рейтинге ФИФА.

Сборная Кубы по футболу
Сборная России по футболу
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