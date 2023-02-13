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Сегодня, 19:50

Президент «Ростова» лично убедил Карпина отказаться от сборной Армении. Инсайд рейтинга «СЭ»

Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Третий год подряд «СЭ» составляет рейтинг самых влиятельных людей российского футбола. Полная версия появится на нашем сайте в ближайшее время. Публикуем часть инсайдов из этого рейтинга.

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц лично убедил главного тренера Валерия Карпина отказаться от предложения возглавить сборную Армении. Осенью 2022 года, перед продлением контракта со сборной России, действующий главный тренер был близок к переходу в национальную команду Армении.

Карпин был готов возглавить сборную другой страны, однако последнее слово оставалось за руководителем «Ростова», благодаря которому 54-летний специалист продолжил работу и в клубе, и в национальной команде России.

Осенью 2022 года в интервью «СЭ» Валерий Карпин подтвердил информацию о переговорах со сборной Армении.

5 ноября РФС продлил контракт с Карпиным до 2024 года. Специалист возглавил национальную команду в июле 2021 года. Под его руководством сборная России пробилась в стыки чемпионата мира-2022, но ФИФА отстранила нашу команду от участия в турнире.

Валерий Карпин
Сборная Армении по футболу
Сборная России по футболу
ФК Ростов
Арташес Арутюнянц
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