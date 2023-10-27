Тренер Игнатьев рассказал, как инсценировал изгнание Олега Саленко из юношеской сборной СССР

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью обозревателю «СЭ» рассказал, как инсценировал изгнание будущего лучшего бомбардира ЧМ-1994 Олега Саленко из сборной СССР.

— С кем было сложнее?

— С Саленко, например. Задолго до того, как он забил пять голов Камеруну. Много всего у меня с ним еще с юношеских сборных случалось! Но всегда было и восприятие его как большого мастера. Потому что Олег и в самые юные годы выгодно отличался огромным стремлением выигрывать. Я ему иногда говорил: «Олег, забьешь сегодня?» Специально, чтобы завести. Забью, говорит. Я накручивал: «Как ты можешь сказать, что точно забьешь? Это даже некрасиво. Там же люди тоже хотят жить, есть черную икру, побеждать. Чем ты лучше них?» Он взвивался еще круче: «Забью!» — «Сколько?» — «Три!» Из него это перло. И он забивал.

Во всех юношеских сборных, если он забивал один мяч, у него состояние души было такое, что надо еще. Если не удастся, он провалится на дно. Все уже успокоились, мы уверенно ведем, а он все равно берет мяч и пытается что-то сделать. Поэтому ему с Камеруном не хватило ни одного гола, ни двух, ни трех.

— А характер у него тяжелый был?

— Такой, что я его выгонял со сборов перед юношеским чемпионатом Европы, который мы выиграли. Ну, как выгонял — инсценировал. Я тогда устроил спектакль. Собрал ребят — Тетрадзе, Кирьякова, Никифорова, Касымова. Говорю им — вы мне ко мне придете и будете при нем просить за него, а я буду говорить: «Нет». Он должен увидеть, что вы — за него, а я — против. И вы берете на себя ответственность и тем самым ставите меня на колени.

Начинаем собрание. Я холодно говорю, что буду его выгонять. Они, четко по сценарию, молят: Петрович, он нам поможет, все сделает как надо, исправится. Я «сомневаюсь». Что ему остается делать? Он говорит — да, конечно, исправлюсь. Видит, что за него парни впряглись! Они ему — ну, смотри, ты взял на себя обязательства. И он стал лучшим бомбардиром чемпионата Европы, который мы выиграли! Олег — открытый человек, но и вольный в трактовке дисциплины. Опоздать на тренировку, что-то лишнее сказать, чего-то не сделать. Но — талант! А талант надо беречь.