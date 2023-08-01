В РФС надеются на проведение матча между мужскими сборными России и Китая

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что союз по-прежнему имеет желание организовать товарищеский матч между сборным Китая и России

«Мы заинтересованы в матче со сборной Китая, — сказал Митрофанов ТАСС. — По мужским сборным уже был диалог. Мы обсуждали возможность проведения матча в Китае. Здесь нужно учитывать и вопросы логистики, когда это разные части света, большие временные и дистанционные интервалы между матчами. Желание у нас никуда не исчезло. Я надеюсь мы и китайские коллеги найдем возможность провести этот матч».

11 июля генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что ведутся переговоры о возможном проведении товарищеского матча со сборной Бразилии.

На 12 сентября запланирован матч между сборными России и Катара, который должен пройти в Дохе.