В Уганде предложили провести товарищеский матч со сборной России

Государственный министр образования и спорта Республики Уганда Питер Огванг рассказал, что национальная команда готова провести товарищеский матч со сборной России.

«Это правда. Я бы хотел, чтобы состоялся товарищеский матч между Угандой и Россией. Ваша страна — моя страна. У нас исторически хорошие отношения еще со времен СССР», — приводит слова Огванга «РБ Спорт».

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах под эгидой организаций. В октябре сборная России провела два товарищеских матча: против Камеруна (1:0) и Кении (2:2).