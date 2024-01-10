Защитник «Зенита» Адамов прокомментировал слова своего деда об игре в сборной России

Защитник «Зенита» Арсен Адамов, выступающий на правах аренды за «Оренбург», поделился мнением о словах своего деда Хайдара Алханова про его игру за сборную России.

«Слова дедушки о матче за сборную? Его слова неправильно написали. Я никакого предвзятого отношения к себе в сборной России не чувствовал», — цитирует Адамова Sport24.

Адамов дебютировал за Россию в товарищеском матче с Кенией (2:2). После матча Алханов отметил, что партнеры по сборной не пасовали Арсену, когда тот открывался.

В этом сезоне футболист провел 16 матчей в РПЛ, отметившись 1 результативной передачей.