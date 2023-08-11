Канчельскис об инциденте с Роналду: «Когда играл в Саудовской Аравии, я крестился. Все было нормально»

Бывший полузащитник сборной России и «Аль-Хиляля» Андрей Канчельскис прокомментировал «СЭ» новость о том, что нападающему «Аль-Насра» Криштиану Роналду грозит арест за христианский жест после гола в полуфинальном матче Кубка арабских чемпионов с «Аль-Шортой» (1:0).

Во время празднования забитого мяча 38-летний португалец перекрестился.

«Не думаю, что у Роналду будут какие-то проблемы. Они же ходят в мечети, когда приезжают к нам? Когда я играл в Саудовской Аравии, я крестился и носил крестик. Все было нормально. У каждого своя религия, надо ко всему относиться с пониманием», — сказал Канчельскис «СЭ».

В пятницу, 11 августа, стало известно, что Роналду грозит арест за его празднование гола в ворота «Аль-Шорты». В Саудовской Аравии любые христианские жесты являются преступлением, так как считается, что человек, их демонстрирующий, стремится обратить других в свою веру.