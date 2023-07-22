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Саудовская Аравия

Сегодня, 13:15

Саудовская Аравия: где и как смотреть в России и кто показывает в мире

Названы способы просмотра матчей лиги Саудовской Аравии для российских болельщиков
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Футболист Карим Бензема.
Карим Бензема.
Фото AFP
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11 августа стартует сезон 2023 / 2024 чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

В местной про-лиге с 2023 года выступают Криштиану Роналду, Карим Бензема, Нголо Канте, Марсело Брозович и другие мировые звезды. Популярность турнира резко возросла.

Поклонники футбола задаются вопросом, каким способом и где можно смотреть чемпионат Саудовской Аравии (SPL)?

Как и где смотреть Саудовскую Аравии в России

Чемпионат Саудовской Аравии сейчас официально не показывают в России. Однако существуют способы, как можно насладиться просмотром видеотрансляции с игрой Роналду за «Аль-Наср» или других звезд.

IPTV

Чемпионат Саудовской Аравии можно смотреть с помощью телевидения по протоколу интернета (IPTV). Для этого вам нужна ТВ-приставка, телевизор с функцией Smart TV или компьютер. На ТВ и компьютере необходимо скачать IPTV-плеер, а затем подобрать сервис с каналами интерактивного телевидения. Они бывают платные и бесплатные, чтобы выбрать подходящий, ознакомьтесь с информацией в Интернете. После всех выполненных действий вы сможете смотреть видеотрансляции Саудовской Аравии в России.

Букмекеры

Видеотрансляции матчей Саудовской Аравии доступны на сайтах и в приложениях некоторых букмекерских компаний. Чтобы пользоваться данной услугой, надо пройти процедуру регистрации и верификации. В некоторых случаях нужно сделать минимальную ставку.

Нелегально

Смотреть прямые трансляции матчей Саудовской Аравии можно нелегально на пиратских сайтах. Некоторые сообщества и пользователи ВКонтакте также показывают игры SPL.

Еще один способ: просмотр матчей на зарубежных каналах с помощью ВПН. Минусы нелегальных вариантов — вероятное низкое качество картинки и звука при обилии рекламы.

Криштиану Роналду. Саудовская Аравия: формат турнира, Роналду и звезды клубов — календарь матчей

Кто показывает Саудовскую Аравию в мире

Права на показ матчей чемпионата Саудовской Аравии принадлежат стриминговой платформе Shahid. Месячная подписка на сервис для просмотра игр SPL составляет 11,99 доллара. В случае покупки годового абонемента пользователь получит скидку, поэтому плата за год составит — 94,59 доллара (7,88 доллара в месяц).

В США Саудовскую Аравию показывает ESPN, в Великобритании — Sky Sports.

14 августа «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Иттифаком» в первом туре сезона 2023 / 24 SPL. Матч начнется в 21.00 по московскому времени.

Саудовская Аравия: новости и обзоры матчей, видео голов Роналду и дебют Бензема, статистика и турнирная таблица — на сайте.

Футбол
ФК Аль-Иттифак
ФК Аль-Наср
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