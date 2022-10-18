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Испания

Сегодня, 01:16

Анчелотти: «Большая честь тренировать лучшего вратаря мира и обладателя «Золотого мяча»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился впечатлениями от наград игроков мадридцев Тибо Куртуа и Карима Бензема.

«Для меня большая честь тренировать лучшего вратаря мира и обладателя «Золотого мяча». Поздравляю моих друзей Тибо и Карима», — приводит слова Анчелотти Marca.

Куртуа стал обладателем приза Льва Яшина как лучший вратарь, а Бензема получил «Золотой мяч» как лучший игрок 2022 года.

В минувшем сезоне «Реал» вместе с Анчелотти стал чемпионом Испании и обладателем Лиги чемпионов.

Карим Бензема
Карло Анчелотти
Тибо Куртуа
ФК Реал
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