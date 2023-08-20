Анчелотти о камерах возле скамейки «Реала»: «Я могу отказаться от своей зарплаты, чтобы мы их не ставили»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал отказ клуба от установки камер и микрофонов в раздевалке и возле скамейки запасных.

«Камеры не работают, потому что у нас есть право на это. Если они будут настаивать впустить их, я откажусь от своей зарплаты, чтобы мы их не ставили», — приводит слова Анчелотти официальный сайт клуба.

С нового сезона ла лига согласовала установку камер с 19 из 20 команд чемпионата Испании для более глубокого показа матчей в прямом эфире. «Реал» стал единственным клубом, который отказал. Из-за этого мадридцы могут не получить 14,2 миллиона евро от лиги.

Отмечается, что с нового сезона «Реал» запретил своим игрокам общаться со СМИ до и после матчей. Интервью футболистов организует только пресс-служба клуба.