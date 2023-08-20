Анчелотти о камерах возле скамейки «Реала»: «Я могу отказаться от своей зарплаты, чтобы мы их не ставили»

Сегодня, 06:45
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал отказ клуба от установки камер и микрофонов в раздевалке и возле скамейки запасных.
«Камеры не работают, потому что у нас есть право на это. Если они будут настаивать впустить их, я откажусь от своей зарплаты, чтобы мы их не ставили», — приводит слова Анчелотти официальный сайт клуба.
С нового сезона ла лига согласовала установку камер с 19 из 20 команд чемпионата Испании для более глубокого показа матчей в прямом эфире. «Реал» стал единственным клубом, который отказал. Из-за этого мадридцы могут не получить 14,2 миллиона евро от лиги.
Отмечается, что с нового сезона «Реал» запретил своим игрокам общаться со СМИ до и после матчей. Интервью футболистов организует только пресс-служба клуба.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Валенсия
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|
3
|Атлетик
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
4
|Бетис
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Атлетико
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
6
|Р. Вальекано
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
7
|Кадис
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
8
|Вильярреал
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
9
|Осасуна
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Р. Сосьедад
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|
11
|Хетафе
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Барселона
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
13
|Мальорка
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Лас-Пальмас
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
15
|Жирона
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
16
|Сельта
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|
17
|Севилья
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
18
|Алавес
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
19
|Гранада
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
20
|Альмерия
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|18.08
|20:30
|
Мальорка – Вильярреал
|0 : 1
|18.08
|22:30
|
Валенсия – Лас-Пальмас
|1 : 0
|19.08
|18:00
|
Р. Сосьедад – Сельта
|1 : 1
|19.08
|20:30
|
Альмерия – Реал
|1 : 3
|19.08
|22:30
|
Осасуна – Атлетик
|0 : 2
|20.08
|20:00
|
Жирона – Хетафе
|- : -
|20.08
|20:30
|
Барселона – Кадис
|- : -
|20.08
|22:30
|
Бетис – Атлетико
|- : -
|21.08
|20:00
|
Алавес – Севилья
|- : -
|21.08
|22:30
|
Гранада – Р. Вальекано
|- : -