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Испания

Сегодня, 03:10

Анчелотти — о 0:3 с «Барселоной»: «Я хотел увидеть молодежь в напряженном матче, она справилась с задачей»

Сергей Разин
корреспондент
Карло Анчелотти.
Фото ФК «Реал»
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги товарищеского матча против «Барселоны» (0:3).

«Довольно редко получается попасть пять раз в каркас ворот за игру. Со мной такого никогда не случалось, и лучше, если это призошло в предсезонном матче. Казалось, что в воротах соперника есть стена. Я выставил новую команду, чтобы посмотреть, как молодежь адаптировалась. Все хорошо, мы должны продолжать в том же духе, при этом и без явного нападающего у нас было много возможностей. Я хотел увидеть молодежь в напряженном матче, и они справились с задачей. Что могут Модрич и Кроос я уже знаю. Я вижу команду с очень хорошим будущим», — приводит слова Анчелотти официальный сайт клуба.

В следующем товарищеском матче «Барселона» 2 августа сыграет с «Миланом», «Реал» 3 августа встретится с «Ювентусом».

Карло Анчелотти
ФК Барселона
ФК Реал
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