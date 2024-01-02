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Испания

Сегодня, 15:19

Анчелотти рассказал, что вел переговоры со сборной Бразилии

Виктория Кравченко
Карло Анчелотти.
Фото AFP
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил, мог ли бы он возглавить сборную Бразилии предстоящим летом. В конце декабря 2023 года он продлил контракт с мадридцами.

«У меня были контакты с президентом бразильской федерации. Я хочу поблагодарить его за любовь и интерес ко мне. Для меня это большая честь, но в конце концов все сложилось так, как я хотел, — остаться здесь», — цитирует Анчелотти Madrid Universal.

64-летний итальянец с 2021 года тренирует «Реал». В Италии Анчелотти возглавлял «Наполи», «Милан», «Ювентус», «Парму» и «Реджану».

В текущем сезоне ла лиги «Реал» занимает первое место, набрав 45 очков в 18 матчах. «Интер» лидирует в серии А (45 баллов).

Карло Анчелотти
Сборная Бразилии по футболу
ФК Реал
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