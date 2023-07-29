Анчелотти заявил, что состав «Реала» полностью укомплектован

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что состав команды полностью укомплектован и не нуждается в новых нападающих.

«Да, [форвардов] достаточно. Состав полностью укомплектован. Впереди у нас все очень хорошо. Браим и Хоселу показали, что они могут внести вклад. У команды есть все необходимое для того, чтобы забивать голы. Также есть Беллингем. Он обладает не только отличной техникой, но и силой, чтобы быстро перемещаться и быть полезным впереди. Он полноценный игрок, хорошо адаптируется, и его партнеры по команде ему очень помогают», — приводит слова Анчелотти COPE.

В ночь на 30 июля «Реал» сыграет с «Барселоной» в товарищеском матча. Начало — в 00.00 по московскому времени.

Мадридский клуб этим летом арендовал форварда Хоселу из «Эспаньола», приобрел игрока дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема и хавбека Арда Гюлер из «Фенербахче».

Старт нового сезона ла лиги запланирован на 11 августа.