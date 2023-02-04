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Испания

Сегодня, 00:52

«Атлетик» в меньшинстве обыграл «Кадис»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Атлетик» выиграл у «Кадиса» в матче 20-го тура чемпионата Испании — 4:1. Встреча прошла на стадионе «Сан Мамес» в Бильбао.

Полузащитник хозяе Охиан Санчет оформил хет-трик, а также один гол забил Йерай Альварес. У гостей забитый мяч на счету Гонсало Эскаланте.

В начале второго тайма хозяева остались в меньшинстве, так как защитник Юрий Бершиш был удален с поля после двух желтых карточек.

«Атлетик» набрал 29 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице. «Кадис» остался на 18-й строчке (19 очков).

Испания. Лига 1. 20-й тур
03 февр, 23:00. San Mames (Бильбао)
Атлетик
4:1
Кадис

Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Кадис
0
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