«Атлетик» в меньшинстве обыграл «Кадис»

«Атлетик» выиграл у «Кадиса» в матче 20-го тура чемпионата Испании — 4:1. Встреча прошла на стадионе «Сан Мамес» в Бильбао.

Полузащитник хозяе Охиан Санчет оформил хет-трик, а также один гол забил Йерай Альварес. У гостей забитый мяч на счету Гонсало Эскаланте.

В начале второго тайма хозяева остались в меньшинстве, так как защитник Юрий Бершиш был удален с поля после двух желтых карточек.

«Атлетик» набрал 29 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице. «Кадис» остался на 18-й строчке (19 очков).