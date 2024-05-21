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Сегодня, 15:06

В Госдуме попросили расследовать слова игрока «Рубина» Безрукова на предмет коррупции

Алина Савинова
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Депутат Госдумы от СРЗП Николай Новичков обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой провести расследование высказывания полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова после матча с «Зенитом» на предмет коррупционной составляющей.

«Высказывание имеет достаточные признаки коррупционной составляющей и является основанием для проведения самого тщательного расследования в рамках прокурорского надзора», — приводит РИА Новости слова Новичкова из письма к Краснову.

Депутат Госдумы убежден, что подобные фразы крайне недопустимы в эфире федеральных телевизионных каналов и имеют общественно-разрушительный характер.

24 апреля после матча 21-го тура РПЛ между «Рубином» и «Зенитом» (2:0) Безруков в шутливой форме заявил, что ждет на карту финансовое вознаграждение от «Краснодара» за победу над конкурентом «быков» по таблице в РПЛ. Позже в казанском клубе извинились за высказывание полузащитника.

По словам самого футболиста, он не ожидал, что его шутка вызовет резонанс среди СМИ и болельщиков. Безруков отметил, что его слова были сказаны исключительно с целью посмеяться.

Источник: https://rsport.ria.ru/20240521/bezrukov-1947422265.html?in=l
Руслан Безруков
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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