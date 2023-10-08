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Испания

Сегодня, 19:13

Гол Гризманна принес «Атлетико» победу над «Реал Сосьедад», Захарян вышел на замену

Ана Горшкова
Корреспондент
«Реал Сосьедад» проиграл «Атлетико» — 1:2.
Фото Global Look Press
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«Реал Сосьедад» на выезде проиграл «Атлетико» в матче 9-го тура чемпионата Испании — 1:2. Встреча прошла на стадионе «Цивитас Метрополитано».

Счет в игре открыл вингер хозяев Самуэль Лино Диас на 22-й минуте. Полузащитник гостей Микель Ойярсабаль сравнял на 73-й минуте. На 89-й минуте нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн реализовал пенальти и принес своей команде победу.

Российский полузащитник клуба из Сан-Себастьяна Арсен Захарян вышел на замену на 65-й минуте.

«Реал Сосьедад» прервал трехматчевую подряд в ла лигу и занимает шестое место в турнирной таблице с 15 очками. «Атлетико» находится на четвертой строчке (19 очков).

Испания. Ла Лига. 9-й тур
08 окт, 17:15. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
2:1
Реал Сосьедад
Источник: Таблица ла лиги
Антуан Гризманн
Арсен Захарян
Футбол
ФК Атлетико
ФК Реал Сосьедад
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