«Барселона» обыгрывает «Реал» после первого тайма со счетом 2:0 в финале Суперкубка Испании

«Барселона» обыгрывает «Реал» после первого тайма в матче за Суперкубок Испании. Каталонская команда выигрывает после первой половины матча со счетом 2:0. Голами в составе сине-гранатовых отметились полузащитник Гави и нападающий Роберт Левандовски. Напомним, что матч за Суперкубок Испании проходит в Саудовской Аравии.