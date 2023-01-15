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Испания

15 января, 22:47

«Барселона» обыгрывает «Реал» после первого тайма со счетом 2:0 в финале Суперкубка Испании

Иван Шитик
Корреспондент
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«Барселона» обыгрывает «Реал» после первого тайма в матче за Суперкубок Испании.

Каталонская команда выигрывает после первой половины матча со счетом 2:0.

Голами в составе сине-гранатовых отметились полузащитник Гави и нападающий Роберт Левандовски.

Напомним, что матч за Суперкубок Испании проходит в Саудовской Аравии.

Испания. Суперкубок. Финал
15 янв, 22:00. King Abdullah Sports City (Джедда)
Реал
1:3
Барселона

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 2
Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
⚽ Футбол. Англия.АПЛ
Тоттенхэм Хотспур 0
Арсенал 2
Матч завершен

ИТБ2 (1.5)

25%

1.97

ТБ 2.5

21%

1.75

П2

16%

2.22
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Реал 1
Барселона 3
Матч завершен

ТБ 2.5

31%

1.70

Ф2(0)

22%

1.84

19%

1.57
ФК Барселона
ФК Реал
2
0
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