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Сегодня, 22:00

«Барселона» — «Реал»: время начала матча и где смотреть трансляцию финала Суперкубка Испании

«Реал» сыграет с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании 14 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Лука Модрич, игрок ФК «Реал».
Фото Global Look Press
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14 января, в воскресенье, «Реал» сыграет с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании. Матч пройдет на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Барселона» — «Реал» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире бесплатно игру покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Эфир начнется в 21.50 по московскому времени. Также следить за игрой можно на онлайн-сервисе «Окко Спорт» по платной подписке.

В полуфинале сливочные обыграли мадридский «Атлетико» в дополнительное время (5:3). Каталонцы победили «Осасуну» со счетом 2:0.

Суперкубок Испании по футболу: турнирная таблица и результаты

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