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Испания

Сегодня, 21:04

«Барселона» зарегистрировала Араухо в ла лиге, еще 10 игроков внесут до воскресенья

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Барселона» начать регистрацию новичков, игроков с обновленными контрактами и других футболистов.

Как сообщает Diario Sport, сегодня «блауграна» за 120 миллионов евро продала 29,5 процентов акций в Barсa Vision, что позволило ей решить проблему с регистрацией игроков на чемпионат Испании.

Первым «Барселона» зарегистрировала защитника Рональда Араухо. Еще 10 футболистов — Иньиго Мартинес, Ориоль Ромеу, Илкай Гюндоган, Абде Эззальзули, Маркос Алонсо, Клеман Лангле, Серджиньо Дест, Серджи Роберто, Иньяки Пенья и Алекс Бальде — будут зарегистрированы до воскресенья. Документы уже поданы лиге для рассмотрения.

Первый матч в чемпионате Испании «Барселона» проведет 13 августа на выезде против «Хетафе».

Футбол
ФК Барселона
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