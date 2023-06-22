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Испания

Сегодня, 20:12

«Барселоне» предложили создать команду по франшизе в Катаре

Ана Горшкова
Корреспондент
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На прошлой неделе делегация «Барселоны» во главе с президентом клуба Жоаном Лапортой встретилась в Дохе с представителями катарского холдинга Baladi.

Как сообщает Mundo Deportivo, каталонцам предложили создать команду по франшизе в Катаре. В перспективе планируется привлечение к этой инициативе другие европейские топ-клубы.

В данный момент предложение изучается на предмет юридических несоответствий. В перспективе его реализация может принести «Барселоне» дополнительный доход.

Также Лапорта побывал в Саудовской Аравии, где обсуждалась возможность создания в стране Суперлиги, где «Барселона» и «Ювентус» могли бы соревноваться в случае санкций УЕФА.

Источник: Mundo Deportivo
Футбол
ФК Барселона
Жоан Лапорта
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