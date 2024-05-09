«Это большая ошибка. И позорище». Польские арбитры «украли» гол у «Баварии»

Ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов-2023/24, в котором определился соперник дортмундской «Боруссии» в июньском финале, завершился крупным судейским скандалом. Бригада во главе с Шимоном Марчиняком в самом конце встречи «Реал» — «Бавария» допустила грубейшую ошибку.

Помощник Марчиняка поторопился с определением офсайда

На 90+13-й минуте «Реал» — «Бавария» серьезную ошибку допустил первый ассистент судьи Томаш Листкевич. Он устал, потерял концентрацию, задумался, загляделся или отвлекся — в данном случае неважно.

Главное, что он, опытный рефери, работавший с Шимоном Марчиняком в финале чемпионата мира, поторопился определить положение «вне игры», в результате чего судья остановил встречу (может, и ему нужно было подождать?), а Маттайс де Лигт забил гол уже после свистка.

Арбитрам следовало продолжить игру и дождаться завершения атаки «Баварии». После чего видеоассистенты Томаш Квятковски и Бартош Франковски проверили бы, действительно ли Нуссаир Мазрауи в момент паса оказался за линией офсайда — ближе к линии ворот, чем Антонио Рюдигер (в этом есть большие сомнения).

Почему Мазрауи? Потому что он затем поборолся за мяч с Ферланом Менди, потом тот оказался у Томаса Мюллера, а после этого де Лигт отправил его в сетку.

Реакция де Лигта

«Если это офсайд, пусть будет офсайд. Но в футболе есть правила. А правила говорят, что если это не очевидный офсайд, а тут он не был очевидным, нужно продолжать играть. И если ты на последней минуте даешь такой свисток, это большая, большая, большая ошибка, — сказал в интервью beIN Sports Маттайс де Лигт. — И позорище. Не знаю, был ли там офсайд. Но это можно проверить. А если нет проверки, как узнаешь? При втором голе Хоселу тоже почти оказался в положении «вне игры»... Сказал ли мне что-то судья? Ассистент арбитра извинился, сказал, что ошибся... Я не из тех, кто перекладывает вину на судей... Мадрид заслужил победу, потому что выиграл 2:1. Но все-таки если есть правила, их нужно соблюдать».

Кстати, телеканал beIN Sports, которому дал интервью защитник «Баварии», с помощью своих технологий показал, что Мазрауи в момент паса не был в офсайде. Это, скорее всего, увидели бы и видеоассистенты.

Начо пихнул Киммиха в лицо — гол «Реала» правильно отменен

А вот на 71-й минуте судейской бригаде удалось принять правильное итоговое решение.

Марчиняк сначала ошибочно не зафиксировал фол Начо, после чего мяч оказался в воротах мюнхенской команды.

На помощь арбитру пришли его видеоассистенты Квятковски и Франковски. После непродолжительного просмотра видеозаписи на мониторе Марчиняк быстро изменил решение, отменил взятие ворот и назначил штрафной удар в пользу «Баварии».

Поляки верно определили, что после розыгрыша углового удара Начо нарушил правила: в борьбе за позицию он пихнул Йозуа Киммиха двумя руками в лицо.