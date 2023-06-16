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Испания

Сегодня, 09:31

Беллингем объяснил, почему взял себе 5-й игровой номер в «Реале»

Виталий Косик
Корреспондент
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Новичок «Реала» Джуд Беллингем объяснил, почему взял 5-й игровой номер в мадридской команде.

Вчера, 15 июня, прошла презентация английского хавбека в мадридском клубе. Полузащитник взял себе 5-й игровой номер. Ранее под этим номером выступали Зинедин Зидан, Фернандо Йерро, Рафаэль Варан, Фабио Каннаваро и другие.

«Я уже много раз говорил, что восхищаюсь Зинедином Зиданом. Я не пытаюсь стать таким же, как он, стараюсь просто быть самим собой, но это определенно дань уважения тому, насколько великим он был», — приводит слова Беллингема ESPN.

Соглашение с 19-летним англичанином рассчитано до лета 2029 года. 15 июня футболист будет представлен в качестве игрока «Реала». Сообщается, что сумма трансфера составила 103 миллиона евро.

Футбол
ФК Реал
Джуд Беллингем
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