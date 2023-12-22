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Испания

Сегодня, 18:04

Беллингем вместе с Мбаппе и Холанном стал самым дорогим игроком мира по версии Transfermarkt

Руслан Минаев
Джуд Беллингем.
Фото Reuters
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Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем вошел в список самых подорожавших игроков чемпионата Испании.

Стоимость 20-летнего англичанина увеличилась на 30 миллионов евро и составляет 180 миллионов. Он сравнялся по стоимости с нападающими Килианом Мбаппе («ПСЖ») и Эрлином Холанном («Манчестер Сити») — тройка делит первое место в списке самых дорогих игроков мира.

Вторым самым подорожавшим игроком ла лиги стал арендованный у «Атлетико» нападающий «Алавеса» Саму Омородион — 20 миллионов евро (+14 миллионов).

В тройку вошел украинский форвард «Жироны» Артем Довбик — 28 миллионов евро (+13 миллионов).

В списке самых подешевевших игроков — Педри, Френки де Йонг, Рафинья, Жоау Канселу, Жоау Феликс, Роберт Левандовски (все — «Барселона»), Тибо Куртуа, Давид Алаба (оба — «Реал»), Родриго Де Пауль, Анхель Корреа (оба — «Атлетико». Все игроки подешевели на 10 миллионов евро.

Беллингем занял второе место в списке лучших игроков 2023 года по версии The Guardian.

Анхель Корреа
Давид Алаба
Джуд Беллингем
Жоау Канселу
Жоау Феликс
Роберт Левандовски
Тибо Куртуа
Френки де Йонг
ФК Реал
Педри (Барселона)
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