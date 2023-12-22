«Барселоне» интересны Рабьо и Верратти

«Барселона» интересуется полузащитниками Адриеном Рабьо из «Ювентуса» и Марко Верратти из катарского «Аль-Араби», сообщает Barca Universal.

По информации источника, сине-гранатовые нацелены приобрести хавбека в зимнее трансферное окно в качестве замены Гави, выбывшего до конца сезона.

19-летний Гави получил травму в матче сборной Испании против Грузии (3:1) в отборочном турнире Евро-2024.

28-летний Рабьо в чемпионате Италии- 2023/24 провел 14 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативных паса.

31-летний Веррати сыграл в этом сезоне 10 игр за «Аль-Араби» во всех турнирах и сделал 5 голевых передач.