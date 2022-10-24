Хави о победе над «Атлетиком»: «Ключом стал еще один полузащитник в центре»

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча 11-тура чемпионата Испании против «Атлетика» (4:0).

«[Дембеле] был в центре внимания, он берет на себя риски и это походе на подбрасывание монеты. Он был особенно мотивирован. Он все понимает, Усман здесь, чтобы изменить ситуацию и [он] способен на это.

Мы знали, что игра будет интенсивной и ритмичной, что «Атлетик» будет давить. Но мы нашли преимущество и соответствовали их интенсивности. Ключом было то, что мы поставили еще одного полузащитника и атаковали внутри», — сказал Хави после игры.

В матче против баскского клуба «Барса» вышла с четырьмя центральными полузащитниками: Бускетс, Педри, Де Йонг и Гави (располагался ближе к атаке).

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании с 28 очками в 11 матчах. В следующем туре каталонцы встретятся с «Валенсией» на выезде.

«Атлетик» идет на шестой строчке с 18 очками в 11 играх. В следующем туре команда из Бильбао примет на своем поле «Вильярреал».