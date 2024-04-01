Главный тренер «Реала» Анчелотти: «Милитао — один лучших футболистов в мире»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил форму защитника сливочных Эдера Милитао.

31 марта в матче 30-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» (2:0) бразилец вернулся на поле после травмы крестообразных связок, полученной в игре первого тура ла лиги.

«Эдер Милитао — один из лучших футболистов в мире. Конечно, ему нужно время, чтобы набрать форму», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal.

В прошлом сезоне Милитао сыграл 51 матч, отметившись 6 голами и 1 результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего игрока в 70 миллионов евро. Контракт футболиста с «королевским» клубом рассчитан до конца июня 2028 года.

После 30 туров ла лиги «Реал» занимает первое место, набрав 75 очков. Сливочные опережают ближайшего преследователя «Барселону» на 8 очков.