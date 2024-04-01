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Испания

Сегодня, 11:30

Рафинья поделился эмоциями от победного матча «Барселоны» против «Лас-Пальмаса»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Барселоны» Рафинья подвел итоги победного матча 30-го тура ла лиги с «Лас-Пальмасом» (1:0). Футболист забил победный гол.

«Мы знали качество команды соперника. Мы провели отличную игру и были уверены, что забьем. Мы продолжаем бороться до конца. Мы не сдадимся, пока лига не завершится», — цитирует Рафинью Marca.

Беспроигрышная серия «Барселоны» в ла лиге длится 9 матчей — 7 побед и 2 ничьи. «Блаугранас» набрали 67 очков и занимают второе место в таблице, отставая от «Реала» на восемь очков.

«Лас-Пальмас» проиграл третий матч в чемпионате подряд. «Желтые» с 37 очками — на 12-й строчке.

Рафинья Алькантара
ФК Барселона
ФК Лас-Пальмас
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