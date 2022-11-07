Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 08:59

Анчелотти: «Бензема не сыграет с «Райо Вальекано»

Анчелотти рассказал о травмированных игроках «Реала» перед матчем с «Райо Вальекано»
Руслан Минаев
Telegram Новости

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о травмированных игроках перед матчем с «Райо Вальекано» в 13-м туре чемпионата Испании.

«Карим не будет играть, потому что он не совсем в порядке. Казалось, что все хорошо, но это не так и завтра его не будет. Не думаю, что Рюдигер сыграет против «Кадиса» [10 ноября], но Карим успеет восстановиться», — сказал Анчелотти перед матчем.

Рюдигер восстанавливается после повреждения бедра, Бензема — после мышечной травмы.

«Реал» сыграет на выезде против «Райо» сегодня, 7 ноября. Начало — в 23.00.

Антонио Рюдигер
Карим Бензема
Карло Анчелотти
ФК Райо Вальекано
ФК Реал
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Канадский вратарь-отморозок грозил смертью старику и бил в России врача. А в 38 нелепо погиб
Игрока НБА обвинили в издевательстве над командным психологом: «Показал гениталии девять раз»
WSJ: западные страны обсуждают возможные условия мирного соглашения России и Украины
Военный эксперт рассказал о сохраняющейся угрозе с харьковского направления
Украинские беженцы пожаловались на условия проживания в Болгарии
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Ла лига: «Барселона» победила «Альмерию», «Райо Вальекано» — «Реал» и другие матчи 13-го тура