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Сегодня, 15:18

«Спартак» сделал заявление после поражения от «Балтики» в Кубке России

Футболисты «Спартака»
Фото ФК «Спартак»
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Пресс-служба «Спартака» сделала заявление после поражения от калининградской «Балтики» (0:1) в финальном матче Пути регионов FONBET Кубка России.

«Тяжелое поражение, горечь от которого непросто описать словами. Бились до последней минуты, но так и не смогли забить сопернику. Этот результат — мотивация для нас еще сильнее выкладываться и работать, чтобы в конце следующего сезона мы могли порадовать всех наших болельщиков, а не переживать неудачу вместе с ними», — написано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале красно-белых.

В текущем сезоне «Спартаку» осталось провести два матча в РПЛ — против «Рубина» и «Оренбурга».

Команда Владимира Слишковича располагается на пятом месте в таблице РПЛ, набрав 46 очков в 28 играх.

РПЛ
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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