Хавбек «Реала» Гюлер может избежать операции на колене

Новичок «Реала» Арда Гюлер завершил первую часть лечения внутреннего мениска, сообщает журналист The Athletic Марио Кортегана.

По данным источника, процесс лечения прошел успешно, футболист чувствует себя хорошо. Если в ближайшие 5-6 дней тенденция сохранится, то можно будет избежать операции.

18-летний Гюлер получил повреждение на тренировке мадридцев и преждевременно завершил свое участие в турне в США.

«Реал» объявил о покупке Гюлера у «Фенербахче» 6 июля. По данным портала Transfermarkt «сливочные» заплатили за игрока 20 миллионов евро. Хавбек подписал контракт с мадридцами до конца июня 2029 года.