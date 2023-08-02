Хавбек «Реала» Гюлер может избежать операции на колене

Сегодня, 21:33
Новичок «Реала» Арда Гюлер завершил первую часть лечения внутреннего мениска, сообщает журналист The Athletic Марио Кортегана.
По данным источника, процесс лечения прошел успешно, футболист чувствует себя хорошо. Если в ближайшие 5-6 дней тенденция сохранится, то можно будет избежать операции.
18-летний Гюлер получил повреждение на тренировке мадридцев и преждевременно завершил свое участие в турне в США.
«Реал» объявил о покупке Гюлера у «Фенербахче» 6 июля. По данным портала Transfermarkt «сливочные» заплатили за игрока 20 миллионов евро. Хавбек подписал контракт с мадридцами до конца июня 2029 года.