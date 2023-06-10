Хави назвал лучшего игрока, которого он тренировал

Главный тренер «Барселоны» Хави лучшего игрока, которого ему доводилось тренировать.

«Я бы хотел подписать Санти Касорлу в «Барселону». Он лучший футболист, которого я тренировал. Такие игроки бесценны. Касорла — игрок, который влюблял в футбол сильнее всех, за исключением Месси, Бускетса и Иньесты. Такого таланта, как у Санти, нет ни у кого в футболе», — приводит слова Хави ESPN.

На данный момент 38-летний хавбек выступает за «Аль-Садд», где ранее он и работал с Хави.

По итогам сезона-2022/23 «Барселона» стала чемпионом Испании, набрав 88 очков. Второе место занял «Реал» с 78 очками.