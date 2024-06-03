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Сегодня, 09:26

Хоселу прокомментировал победу «Реала» в Лиге чемпионов

Виктория Кравченко
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Центрфорвард «Реала» Хоселу поделился эмоциями от победы в Лиге чемпионов в матче против дортмундской «Боруссии» (2:0).

«Это для меня первый трофей Лиги чемпионов. Некоторые засранцы уже даже не празднуют этот успех. Все рады таким образом завершить сезон. Я мечтал об этом, когда переходил в «Реал». Этот трофей хочет выиграть каждый футболист», — цитирует нападающего Football Espana.

В СМИ писали, что «Реал» планирует выкупить права на игрока за 1,5 миллиона евро, прописанных в контрактном соглашении с «Эспаньолом».

В нынешнем сезоне Хоселу провел 48 матчей, забил 17 мячей и отдал три голевые передачи.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
Хоселу
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