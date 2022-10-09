Икер Касильяс удалил твит с неожиданным признанием

Бывший вратарь «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс удалил твит с неожиданным признанием.

Футболист с с 2009 по 2021 год состоял в отношениях с испанской телеведущей Сарой Карбонеро. У пары есть двое сыновей — Мартин (2014) и Лукас (2016).

41-летний Касильяс становился чемпионом Испании (5 раз), обладателем Кубка (2), Суперкубка страны (4). Побеждал трижды в Лиге чемпионов, дважды — в Суперкубке УЕФА, становился победителем Межконтинентального кубка и клубного чемпионата мира.

Со сборной Испании он дважды выигрывал чемпионат Европы и один раз — чемпионат мира.