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Испания

Сегодня, 17:03

Икер Касильяс удалил твит с неожиданным признанием

Мария Гусева

Бывший вратарь «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс удалил твит с неожиданным признанием.

Футболист с с 2009 по 2021 год состоял в отношениях с испанской телеведущей Сарой Карбонеро. У пары есть двое сыновей — Мартин (2014) и Лукас (2016).

41-летний Касильяс становился чемпионом Испании (5 раз), обладателем Кубка (2), Суперкубка страны (4). Побеждал трижды в Лиге чемпионов, дважды — в Суперкубке УЕФА, становился победителем Межконтинентального кубка и клубного чемпионата мира.

Со сборной Испании он дважды выигрывал чемпионат Европы и один раз — чемпионат мира.

Икер Касильяс
Футбол
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