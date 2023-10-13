Касильяс назвал вратаря, которого считал эталоном для себя на старте карьеры

Бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс рассказал, на какого голкипера равнялся, когда начинал карьеру.

«Моя модель голкипера — это Петер Шмейхель на чемпионате Европы в 1992 году, я вырос на его сейвах. Буффон на три года старше меня, он начал в семнадцать лет и поразил меня своей игрой. Думаю, что именно он — лучший на моей памяти», — цитирует слова Касильяса pianetamilan.it.

42-летний футболист за всю карьеру выступал в «Реале» и «Порту». 4 августа 2020 года он объявил о завершении карьеры.